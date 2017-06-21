«Зенит» – ЦСКА (София). Панюков, Кокорин и Шатов выйдут в стартовом составе
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на товарищеский матч против софийского ЦСКА.
Стартовый состав: Лодыгин - Анюков, Новосельцев, Хави Грасия, Кришито - Эрнани, Маурисио, Шатов, Молло - Кокорин, Панюков.
Запасные: Рудаков, Бабурин, Каккоев, Капленко, Карпов, Круговой, Терентьев, Кузяев, Цаллагов, Прудников.
Напомним, матч пройдет в австрийском Гоинге и начнется в 19:00.
Матч
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Кришито, Новосельцев, Эрнани, Хави Гарсия, Маурисио, Шатов, Молло, Панюков, Кокорин
Место и дата
21 июня 19:00, Вилдер Кайзер, Онлайн-трансляция
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