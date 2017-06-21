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«Зенит» – ЦСКА (София). Панюков, Кокорин и Шатов выйдут в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на товарищеский матч против софийского ЦСКА.

Стартовый состав: Лодыгин - Анюков, Новосельцев, Хави Грасия, Кришито - Эрнани, Маурисио, Шатов, Молло - Кокорин, Панюков.

Запасные: Рудаков, Бабурин, Каккоев, Капленко, Карпов, Круговой, Терентьев, Кузяев, Цаллагов, Прудников. 

Напомним, матч пройдет в австрийском Гоинге и начнется в 19:00.

Матч

Зенит - ЦСКА Сф

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Кришито, Новосельцев, Эрнани, Хави Гарсия, Маурисио, Шатов, Молло, Панюков, Кокорин

Место и дата

21 июня 19:00, Вилдер Кайзер, Онлайн-трансляция

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