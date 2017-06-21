Серхио Перес: В Баку у нас есть шанс побороться за очки
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Форс Индия»
Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что гонка
пройдет в Баку.
«Мне всегда нравились городские
трассы. Команда в последние недели проделала потрясающую работу по доработке
машины. Так что мы должны быть в хорошей форме в предстоящий уик-энд.
У меня остались великолепные
воспоминания о прошлогодней гонке в Баку. Было здорово отыграться после штрафа
за замену коробки передач и подняться на подиум. Это был один из моих лучших
этапов в Формуле-1. Если в этот раз у нас снова будет хороший темп, то можно
будет попробовать побороться за большие очки», - цитирует Переса Autosport.
Гран-при Азербайджана пройдет с
23 по 25 июля.
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