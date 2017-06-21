Серхио Перес: В Баку у нас есть шанс побороться за очки

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что гонка пройдет в Баку.

«Мне всегда нравились городские трассы. Команда в последние недели проделала потрясающую работу по доработке машины. Так что мы должны быть в хорошей форме в предстоящий уик-энд.

У меня остались великолепные воспоминания о прошлогодней гонке в Баку. Было здорово отыграться после штрафа за замену коробки передач и подняться на подиум. Это был один из моих лучших этапов в Формуле-1. Если в этот раз у нас снова будет хороший темп, то можно будет попробовать побороться за большие очки», - цитирует Переса Autosport.

Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июля.