Эмре Джан: Чили называют фаворитом, но кто сильнее - увидим на поле

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился ожиданиями от встречи с командой Чили на групповом этапе Кубка конфедераций.

Матч пройдет 22 июня на «Казань Арене».

«Мы будем рады сыграть с одними из фаворитов турнира, - сказал игрок. - Будет очень интересно. Надеюсь, мы победим. В игре с Чили будет нелегко. При всем уважении к другим командам нашей группы, именно чилийцы - это самый сложный соперник. Чили - одна из лучших сборных мира по динамике, но и наша команда достаточно сильна. И мы можем выиграть. Чили называют фаворитом, но мы увидим на поле, кто на самом деле сильнее - они или мы».