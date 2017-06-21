Гол Аршавина помог «Кайрату» выйти в финал Кубка Казахстана (видео)
«Кайрат» вышел в финал Кубка Казахстана, обыграв «Ордабасы»
со счетом 3:1. Один из мячей в составе победителей забил Андрей Аршавин.
Также в составе победителей отличились Бауыржан Исламхан и
Жерар Гоу. «Ордабасы» ответил голом Виталия Ли.
В финале «Кайрат» сыграет с «Атырау», который обыграл
карагандинский «Шахтер» со счетом 3:0.
Кубок Казахстана
1/2 финала
Матч
Голы
Исламхан 23 (1:0). Аршавин 30 (2:0). Гоу 37 (3:0). Ли 90 (3:1).
Состав
Кайрат: Покатилов, Суюмбаев, Жуков, Бакаев, Вороговский, Исаэл, Исламхан, Арцо, Элек, Гоу, Аршавин
Ордабасы: Бекбаев, Симчевич, Фонтанелло, Ерланов, Диакате, Бочаров, Нургалиев, Ковальчук, Нусербаев, Толебек, Тунгушбаев
Судья:
Артём Кучин (Казахстан)
Место и дата
21 июня 16:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Атырау - Шахтер Крг - 3:0 (0:0)
Голы
Максимович 47 (1:0). Двалишвили 68 (2:0). Нурыбеков 90 (3:0).
Состав
Атырау: Нарзикулов, Аблитаров, Мажитов, Абдрахманов, Обшивач, Сулей, Сергиенко, Джокич, Максимович, Хайруллин, Двалишвили
Шахтер Крг: Шацкий, Айегбуси, Габышев, Тарасов, Шахметов, Скорых, Станоевич, Стоянович, Сзоке, Зошак, Тажимбетов
Судья:
Александр Алиев (Казахстан)
Место и дата
21 июня 16:00, Мунайши, Онлайн-трансляция