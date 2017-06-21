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Гол Аршавина помог «Кайрату» выйти в финал Кубка Казахстана (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Кайрат» вышел в финал Кубка Казахстана, обыграв «Ордабасы» со счетом 3:1. Один из мячей в составе победителей забил Андрей Аршавин.

Также в составе победителей отличились Бауыржан Исламхан и Жерар Гоу. «Ордабасы» ответил голом Виталия Ли.

В финале «Кайрат» сыграет с «Атырау», который обыграл карагандинский «Шахтер» со счетом 3:0.

Кубок Казахстана

1/2 финала

Матч

Кайрат - Ордабасы - 3:1 (3:0)

Голы

Исламхан 23 (1:0). Аршавин 30 (2:0). Гоу 37 (3:0). Ли 90 (3:1).

Состав

Кайрат: Покатилов, Суюмбаев, Жуков, Бакаев, Вороговский, Исаэл, Исламхан, Арцо, Элек, Гоу, Аршавин

Ордабасы: Бекбаев, Симчевич, Фонтанелло, Ерланов, Диакате, Бочаров, Нургалиев, Ковальчук, Нусербаев, Толебек, Тунгушбаев

Судья:

Артём Кучин (Казахстан)

Место и дата

21 июня 16:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Матч

Атырау - Шахтер Крг - 3:0 (0:0)

Голы

Максимович 47 (1:0). Двалишвили 68 (2:0). Нурыбеков 90 (3:0).

Состав

Атырау: Нарзикулов, Аблитаров, Мажитов, Абдрахманов, Обшивач, Сулей, Сергиенко, Джокич, Максимович, Хайруллин, Двалишвили

Шахтер Крг: Шацкий, Айегбуси, Габышев, Тарасов, Шахметов, Скорых, Станоевич, Стоянович, Сзоке, Зошак, Тажимбетов

Судья:

Александр Алиев (Казахстан)

Место и дата

21 июня 16:00, Мунайши, Онлайн-трансляция

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