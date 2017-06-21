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Эстебан Окон: Баку – отличное место для проведения гонок Формулы-1

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что гонка пройдет в Баку.

«Меня ждет еще одна новая трасса, и я постараюсь выучить ее как можно быстрее. Я ездил по трассе в Баку на симуляторе, поэтому можно сказать, домашнее задание выполнил. Баку – это отличное место для проведения гонки Формулы-1. На городских этапах всегда царит особая атмосфера.

Это действительно потрясающий город. В прошлом году мне удалось немного прогуляться по окрестностям, да и по самой трассе, но я еще не пилотировал там», - цитирует Окона Autosport.

Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня.

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