Денис «seized» Костин: Основная задача – набрать максимальную, пиковую форму к Major

Капитан Natus Vincere Денис «seized» Костин в интервью «Киберспорт@Mail.ru» поведал, чего не хватает команде для достижения лучших результатов, а также рассказал о роли капитана в коллективе.



«Хороших тренировок. У нас было проблем разного характера, начиная от свадьбы Ладислава и заканчивая нашими личными проблемами, которые мы постарались решить. После этого турнира у нас будет буткемп, на котором будем готовиться к ESL One Cologne 2017 и PGL Major Krakow 2017.



Оптимальный буткемп должен длиться 12 дней. У нас он будет с 23 по 28 июня, потом едем к Ладиславу на свадьбу, потом летим в Кёльн, играем ESL One Cologne 2017, после чего остаемся там на буткемпе и еще несколько дней готовимся к Major. Должно получиться нормально.



Из всех турниров, которые сейчас идут, мы не делаем акцент победить кровь из носу. Мы будем пытаться вынести максимальный урок из них. Основная задача — набрать максимальную, пиковую форму к Major.



Я давно свыкся с этой ролью. Давления, как такового, уже нету. Сложнее было свыкнуться с хейтерскими комментариями, которые не стоит вообще читать и воспринимать всерьез, потому что ты сам понимаешь что люди, сидящие там, вообще ничего не понимают в этой игре.



В любом случае вне капитанства я играл лучше, потому что я думал только о своей игре. Сейчас, из-за нюансов, которые я вынужден продумывать, я не могу сконцентрироваться на игре полностью. И мне в любом случае будет трудно показывать ту игру, которую я показывал год назад. Но я стараюсь».



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