Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар5 : 1Черноморец
Футбол  Зенит1 : 1ЦСКА София
Футбол  Кайрат3 : 1Ордабасы
Футбол  Россия0 : 1Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Московское «Динамо» проведет сбор в Пинске и сыграет на турнире в Минске

Комментарии

Утвержден план предсезонной подготовки московского «Динамо», сообщается на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».

С 4 июля начинается углубленное медицинское обследование команды, тесты и тренировки на земле.

Затем команда вылетит в Белоруссию, где проведет учебно-тренировочные сборы в Пинске и примет участие в турнире в Минске.

По возвращении команды пройдут тренировки на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Новогорске, а также товарищеские игры с «Амуром». Завершится предсезонная подготовка участием в Кубке мэра Москвы во Дворце спорта «Мегаспорт».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Робинсон может сменить «Динамо» на ЦСКАЗащитник «Динамо» Мэт Робинсон может перейти в ЦСКА, сообщает «Р-Спорт».Рижское «Динамо» продлило контракты с нападающими Бичевскисом и КулдойРижское «Динамо» подписало новые контракты с нападающими Марисом Бичевскисом и Эдгарсом Кулдой, сообщается на официальном сайте клуба.Александр Кожевников: Не уверен, что все новички ЦСКА пройдут проверку МосквойДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о трансферной кампании клубов КХЛ.«Динамо» пойдет с молотка?! Олигархи КХЛ уже потирают руки…«Динамо» пойдет с молотка?! Олигархи КХЛ уже потирают руки…Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о главной проблеме бело-голубых, которая серьезно ослабит их в следующем сезоне.Рижское «Динамо» продлило контракт с вратарем КалниньшемРижское «Динамо» подписало новый контракт с голкипером Янисом Калниньшем, сообщается на официальном сайте клуба.Владимир Воробьев: Тренерский штаб «Динамо» сохранится практически в полном составеГлавный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев сообщил, что тренерский штаб бело-голубых после организационно-правовых изменений сохранится практически в полном составе.Рижское «Динамо» продлило контракт с нападающим ГиллисомРижское «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Колтоном Гиллисом, сообщается на официальном сайте КХЛ.Токранов продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезонЗащитник Василий Токранов подписал новый контракт с «Ак Барсом».Самба Соу: «Динамо» – великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственностьНовичок «Динамо» Самба Соу поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб.Иван Сеничев: 70% нашей команды – это воспитанники школы «Трактор»Директор «Трактора» Иван Сеничев рассказал, как клуб готовит домашнюю арену к новому сезону.Виталий Колесник: О завершении карьеры я еще не думаю. Пока здоровье есть – поиграю ещеБывший вратарь «Барыса» Виталий Колесник рассказал, почему расторг контракт с казахстанским клубом.Три помощника Вудкрофта покинули тренерский штаб минского «Динамо»Тренеры Роб Дэвисон, Рон Паско и Кристиан Скарфаген покинули тренерский штаб минского «Динамо».Рижское «Динамо» подписало контракт с Лукасом Лессио«Динамо» подписало соглашение с канадским нападающим Лукасом Лессио. Об этом сообщает официальный сайт рижской команды.Андрей Коваленко: Терещенко и Ко, плюнув в колодец, теперь пытаются набрать из него воды...Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко раскритиковал капитана московского «Динамо» Алексея Терещенко.Рижское «Динамо» подписало контракт с Лукасом Лессио. Таблица переходов КХЛРижское «Динамо» подписало контракт с Лукасом Лессио. Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Андрей Коваленко: У нас заявления от 12 хоккеистов из системы «Динамо»Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что 12 хоккеистов «Динамо» обратились в профсоюз в связи с задолженностью.Омск попрощался с Анатолием БардинымНа «Арене Омск» сегодня прошла церемония прощания с бывшим президентом и генеральным менеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным.«Йокерит» пополнился нападающим ИконеномНападающий Хенри Иконен подписал контракт с «Йокеритом», сообщается на официальном клуба.Фанаты, не ругайте СКА за Кузнецова! Учитесь смотреть правде в глаза…Фанаты, не ругайте СКА за Кузнецова! Учитесь смотреть правде в глаза…Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о новой реальности в КХЛ, к которой болельщикам надо привыкать.«Северсталь» заключила соглашение с нападающим «Техас Старз» Матеем СтранскиХоккейный клуб «Северсталь» заключило двухлетнее соглашение с чешским нападающим клуба АХЛ «Техас Старз» Матеем Странски. Об этом сообщает официальный сайт череповецкой команды.
Футбол
Роналду догнал Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 году
Футбол
18-летний форвард Мбула перешел из «Барселоны» в «Монако»
Футбол
«Зенит» – ЦСКА (София). Панюков забил первый гол команды на сборе (видео)
Футбол
Гол Аршавина помог «Кайрату» выйти в финал Кубка Казахстана (видео)
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости