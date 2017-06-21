Московское «Динамо» проведет сбор в Пинске и сыграет на турнире в Минске

Утвержден план предсезонной подготовки московского «Динамо», сообщается на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».

С 4 июля начинается углубленное медицинское обследование команды, тесты и тренировки на земле.

Затем команда вылетит в Белоруссию, где проведет учебно-тренировочные сборы в Пинске и примет участие в турнире в Минске.

По возвращении команды пройдут тренировки на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Новогорске, а также товарищеские игры с «Амуром». Завершится предсезонная подготовка участием в Кубке мэра Москвы во Дворце спорта «Мегаспорт».



