Московское «Динамо» проведет сбор в Пинске и сыграет на турнире в Минске
Утвержден план предсезонной подготовки московского «Динамо», сообщается на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».
С 4 июля начинается углубленное медицинское обследование команды, тесты и тренировки на земле.
Затем команда вылетит в Белоруссию, где проведет учебно-тренировочные сборы в Пинске и примет участие в турнире в Минске.
По возвращении команды пройдут тренировки на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Новогорске, а также товарищеские игры с «Амуром». Завершится предсезонная подготовка участием в Кубке мэра Москвы во Дворце спорта «Мегаспорт».
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