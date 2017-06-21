«Зенит» – ЦСКА (София). Панюков забил первый гол команды на сборе (видео)
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Нападающий Андрей Панюков, находящийся на просмотре у «Зенита», забил первый гол в товарищеском матче против софийского ЦСКА.
Панюков открыл счет на 16-й минуте, добив мяч после прострела Кришито.
Первый гол Андрея Панюкова за «Зенит»! #ЗенитЦСКАС #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/B9UCFds0TY— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 21 июня 2017 г.
Напомним, матч проходит в австрийском Гоинге и начался в 19:00.
Матч
Голы
Панюков 16 (1:0). Каранга 45 (1:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Терентьев, 46), Кришито, Новосельцев, Шатов, Эрнани, Молло, Хави Гарсия, Маурисио, Кокорин, Панюков
Место и дата
21 июня 19:00, Вилдер Кайзер, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически