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18-летний форвард Мбула перешел из «Барселоны» в «Монако»

Источник:  ФК «Монако»Комментарии

«Монако» подписал контракт с воспитанником «Барселоны» 18-летним нападающим Жорди Мбула. Об этом сообщает официальный сайт монегасков.

Сообщается, что контракт рассчитан на пять лет. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около трех миллионов евро.

В прошлом сезоне Мубла в девяти матчах за «Барселону» в юношеской лиге УЕФА забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

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