18-летний форвард Мбула перешел из «Барселоны» в «Монако»
Источник: ФК «Монако»Комментарии
«Монако» подписал контракт с воспитанником «Барселоны»
18-летним нападающим Жорди Мбула. Об этом сообщает официальный сайт монегасков.
Сообщается, что контракт рассчитан на пять лет. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около трех
миллионов евро.
В прошлом сезоне Мубла в девяти матчах за «Барселону» в юношеской лиге УЕФА забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
🖊 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Jordi Mboula jusqu’en 2022 ! #WelcomeToMonaco— AS Monaco🏆🇫🇷 (@AS_Monaco) 21 июня 2017 г.
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