Роналду догнал Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 году
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду догнал форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству голов за клуб и сборную в нынешнем году, сообщает «Газета.ru».
Забитый Роналду мяч в проходящем в эти минуты матче группового этапа Кубка конфедераций между российской и португальской командами стал для игрока 32-м за клуб и сборную в этом году. Столько же голов на счету Месси.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция