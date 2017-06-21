Роналду догнал Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 году

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду догнал форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству голов за клуб и сборную в нынешнем году, сообщает «Газета.ru».

Забитый Роналду мяч в проходящем в эти минуты матче группового этапа Кубка конфедераций между российской и португальской командами стал для игрока 32-м за клуб и сборную в этом году. Столько же голов на счету Месси.





