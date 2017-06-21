Гол Роналду принес Португалии победу над Россией на Кубке конфедераций

Матч второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными России и Португалии завершился победой португальской команды. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы.

Матч проходил в Москве на стадионе «Спартак». На восьмой минуте португальцев вывел вперед Криштиану Роналду. После подачи от Герреру форвард ударом с близкого расстояния пробил Акинфеева (видео гола). В дальнейшем счет не изменился.

Португалия набрала четыре очка и вышла на первое место в группе А. У России пока три очка и второе место.

Второй матч второго тура в этой группе между сборными Мексики и Новой Зеландии начнется сегодня в 21:00 по Москве.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Кубок конфедераций

Группа А

2-й тур

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