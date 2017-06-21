Гол Роналду принес Португалии победу над Россией на Кубке конфедераций
Матч второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными России и Португалии завершился победой португальской команды. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы.
Матч проходил в Москве на стадионе «Спартак». На восьмой минуте португальцев вывел вперед Криштиану Роналду. После подачи от Герреру форвард ударом с близкого расстояния пробил Акинфеева (видео гола). В дальнейшем счет не изменился.
Португалия набрала четыре очка и вышла на первое место в группе А. У России пока три очка и второе место.
Второй матч второго тура в
этой группе между сборными Мексики и Новой Зеландии начнется сегодня в 21:00 по
Москве.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Кубок конфедераций
Группа А
2-й тур
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция
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