Роналду – лучший игрок матча Россия – Португалия
Лучшим футболистом матча Кубка конфедераций Россия – Португалия (0:1) признан форвард португальцев Криштиану Роналду. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.
Криштиану Роналду - лучший игрок матча Bud Alcohol Free! Поздравляем!#RUSPOR #BUDAFMOTM pic.twitter.com/dlWRZABGtt— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 21 июня 2017 г.
Напомним, что Роналду забил единственный мяч в этой игре. Португалия набрала четыре очка и вышла на первое место в группе А. У России пока три очка и второе место. Второй матч второго тура в этой группе между сборными Мексики и Новой Зеландии начнется сегодня в 21:00 по Москве.
«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция