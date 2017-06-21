Матч Россия – Португалия на стадионе «Спартака» собрал 42759 зрителей

Матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии в Москве на стадионе «Спартака» собрал 42759 зрителей.

Встреча группы А, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу португальской команды. Единственный мяч на восьмой минуте забил капитан португальцев Криштиану Роналду.

После победы над россиянами португальцы вышли в лидеры группы А с четырьмя очками в активе. Сборная России с тремя очками идет на втором месте.

В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с командой Мексики. Встреча пройдет 24 июня в Казани. Португальцы в тот же день встретятся со сборной Новой Зеландии в Санкт-Петербурге.

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