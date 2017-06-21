Матч Россия – Португалия на стадионе «Спартака» собрал 42759 зрителей
Матч второго
тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии в
Москве на стадионе «Спартака» собрал 42759 зрителей.
Встреча группы
А, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу португальской команды.
Единственный мяч на восьмой минуте забил капитан португальцев Криштиану
Роналду.
После победы над
россиянами португальцы вышли в лидеры группы А с четырьмя очками в активе.
Сборная России с тремя очками идет на втором месте.
В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с командой Мексики. Встреча пройдет 24 июня в Казани. Португальцы в тот же день встретятся со сборной Новой Зеландии в Санкт-Петербурге.
«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция