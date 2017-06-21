Геннадий Зюганов: По португальцам сразу видно: не случайно они выиграли Евро
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением проходящем в России о Кубке конфедераций.
«Любой турнир такого уровня - это праздник. А если учесть, что приехали гранды мирового футбола со всех континентов, праздник вдвойне. С другой стороны, это репетиция накануне чемпионата мира. Хорошая тренировка команд и подготовка организаторов. Теперь что касается уровня игры. Я смотрел матч сборной России против Новой Зеландии. Та команда, конечно, послабее. Поэтому у наших было больше шансов. Ну а по португальцам сразу видно: не случайно они выиграли Европу. Одно наслаждение смотреть за техникой, они быстрее двигаются, быстрее думают. Точнее бьют. Смотрите: в первом тайме (матча с Россией) они произвели три удара по нашим воротам, и один пришелся в цель, - цитирует Зюганова «Газета.Ru».
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция