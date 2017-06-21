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Мексика – Новая Зеландия. Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии.

Мексика: Тальявера, Араухо, Альянис, Сальседо, Рейес, Дамм, Акино, дос Сантос, Перальта, Фабиан, Хименес,

Новая Зеландия: Маринович, Ингэм, Смит, Дюрант, Уайнн, Боксолл, Рохас, Льюис, Макглинчи, Томас, Вуд.

Матч начнется в 21:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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