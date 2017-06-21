Мексика – Новая Зеландия. Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы команд в матче Кубка
конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии.
Мексика: Тальявера, Араухо, Альянис, Сальседо, Рейес, Дамм,
Акино, дос Сантос, Перальта, Фабиан, Хименес,
Новая Зеландия: Маринович, Ингэм, Смит, Дюрант, Уайнн,
Боксолл, Рохас, Льюис, Макглинчи, Томас, Вуд.
Матч начнется в 21:00 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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