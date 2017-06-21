ФКС России наделена правами аккредитованной общероссийской федерации

21 июня 2017 года в Министерстве спорта Российской Федерации на заседании комиссии по аккредитации общероссийских федераций были рассмотрены документы, представленные Федерацией компьютерного спорта России.



По результатам обсуждения комиссия установила, что ФКС России соответствует всем критериям аккредитации, за исключением требуемых 43-х аккредитованных региональных подразделений. Учитывая значительное общее количество региональных отделений ФКС России (56), комиссия приняла решение наделить ФКС России правами и обязанностями общероссийской спортивной (т.е. аккредитованной) федерации по виду спорта «компьютерный спорт» сроком на 1 год.



После выхода соответствующего приказа ФКС России будет иметь эксклюзивное право:



- Разрабатывать правила по виду спорту и вносить их на утверждение в Минспорта РФ;

- Вносить изменения в ЕВСК (Единая всероссийская спортивная классификация, которая содержит критерии присвоения разрядов и званий) по компьютерному спорту;

- Подавать соревнования в ЕКП (единый календарный план) Минспорта РФ и проводить официальные чемпионаты и кубки России, а также международные соревнования;

- Формировать сборную России;

- Устанавливать квалификационные требования для судей по виду спорта;

- А также всё остальное, предусмотренное ст. 16 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ».



Аккредитация собственных региональных отделений (как существующих, так и тех, которые будут созданы) станет одной из приоритетных задач ФКС России для выполнения требований Минспорта и получения долгосрочной общероссийской аккредитации. Также ФКС России приступает к подготовке первого официального Чемпионата России по компьютерному спорту.