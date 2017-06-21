Трансляция матча Россия – Португалия может установить национальный телевизионный рекорд

Трансляция матча Кубка конфедераций Россия – Португалия, скорее всего, установит национальный телевизионный рекорд.

Как стало известно «Советскому спорту», доля трансляции на Первом канале – 46,8. Этот показатель выше, чем у прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что российская команда проиграла со счетом 0:1, единственный гол у португальцев забил Криштиану Роналду.