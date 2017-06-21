Трансляция матча Россия – Португалия может установить национальный телевизионный рекорд
Трансляция матча Кубка конфедераций Россия – Португалия, скорее всего, установит национальный телевизионный рекорд.
Как стало известно «Советскому спорту», доля трансляции на Первом канале – 46,8. Этот показатель выше, чем у прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что российская команда проиграла со счетом 0:1, единственный гол у португальцев забил Криштиану Роналду.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция