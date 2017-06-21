Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар5 : 1Черноморец
Футбол  Зенит1 : 1ЦСКА София
Футбол  Кайрат3 : 1Ордабасы
Футбол  Россия0 : 1Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Трансляция матча Россия – Португалия может установить национальный телевизионный рекорд

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Трансляция матча Кубка конфедераций Россия – Португалия, скорее всего, установит национальный телевизионный рекорд.

Как стало известно «Советскому спорту», доля трансляции на Первом канале – 46,8. Этот показатель выше, чем у прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что российская команда проиграла со счетом 0:1, единственный гол у португальцев забил Криштиану Роналду. 

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Роналду догнал Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 году
Футбол
18-летний форвард Мбула перешел из «Барселоны» в «Монако»
Футбол
«Зенит» – ЦСКА (София). Панюков забил первый гол команды на сборе (видео)
Футбол
Гол Аршавина помог «Кайрату» выйти в финал Кубка Казахстана (видео)
все новости
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости