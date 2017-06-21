Санчес сможет сыграть за сборную Чили в матче с Германией
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Нападающий сборной Чили Алексис Санчес сможет сыграть с командой Германии в матче группового этапа Кубка конфедераций, несмотря на повреждение ноги, сообщил главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.
Встреча пройдет 22 июня на «Казань Арене».
«Алексис сможет сыграть с Германией. Он тренировался вместе с остальными игроками. Он не ощущает боли в ноге, наши врачи говорят, что Санчес сможет помочь нам в игре с немцами», - сказал Пицци.
Напомним, на старте турнира сборная Чили обыграла Камерун (2:0), а немцы взяли верх над командой Австралии (3:2).
Матч
Место и дата
22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически