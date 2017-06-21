Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира по баскетболу 3x3
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Женская сборная России по баскетбол 3x3 вышла в
финал чемпионата мира. В полуфинале россиянки обыграли сборную Голландии со
счетом 21:9.
В финале российская команда сыграет с победителем матча Украина
– Венгрия. Напомним, что баскетбол 3x3
недавно вошел в олимпийскую программу.
Баскетбол 3x3. Чемпионат
мира
Нант (Франция)
Женщины
1/2 финала
Россия – Франция – 21:9
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