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Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира по баскетболу 3x3

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России по баскетбол 3x3 вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале россиянки обыграли сборную Голландии со счетом 21:9.

В финале российская команда сыграет с победителем матча Украина – Венгрия. Напомним, что баскетбол 3x3 недавно вошел в олимпийскую программу.

Баскетбол 3x3. Чемпионат мира

Нант (Франция)

Женщины

1/2 финала

Россия – Франция – 21:9

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