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Зотов подписал новый контракт с «Крыльями Советов»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Защитник Георгий Зотов подписал новый долгосрочный контракт с самарскими «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт волжан.

При этом Зотов продолжит выступать за самарский клуб под номером 31.

«Очень рады, что Георгий остается в «Крыльях». Это опытный и универсальный игрок, способный надёжно отработать в защите и поддержать атаку. Знаем, что к нему был интерес от других клубов, но он выбрал Самару и поможет нам в выполнении задач на сезон», - сказал заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури.

Напомним, что Зотов перешел в «Крылья Советов» из «Кубани» в феврале 2017 года, подписав контракт до конца сезона.

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