Криштиану Роналду: Трибуны на нас давили, но мы справились
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком матча группового этапа Кубка конфедераций с Россией (1:0), сказал, что его команде удалось справиться с давлением трибун.
– Мы очень рады и счастливы. Мы одержали первую победу на турнире.. Считаю, мы сыграли хорошо. Болельщики давили на нас, но мы справились. У нас четыре очка и можно поздравить нашу команду.
Стоит отметить, что вопросов Роналду задавать представители ФИФА не разрешили.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция