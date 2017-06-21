Руслан Нигматуллин: Надеялся, что не уступим Португалии

Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от игры нашей национальной команды с Португалией (0:1).

– Матч выдался интересным, качественным. Это если абстрагироваться от счета и мысли, что играла сборная России. С другой стороны, есть разочарование от результата, а впереди тяжелейший матч с Мексикой за выход из группы.

Португалия? Она была фаворитом в этой встрече, тут все понятно. Но все равно хотел увидеть от нашей сборной больше. Плюс, надеялся, что Россия португальцам не проиграет. К сожалению, проиграла, но не все потеряно.