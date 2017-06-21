Руслан Нигматуллин: Надеялся, что не уступим Португалии
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от игры нашей национальной команды с Португалией (0:1).
– Матч выдался интересным, качественным. Это если абстрагироваться от счета и мысли, что играла сборная России. С другой стороны, есть разочарование от результата, а впереди тяжелейший матч с Мексикой за выход из группы.
Португалия? Она была фаворитом в этой встрече, тут все понятно. Но все равно хотел увидеть от нашей сборной больше. Плюс, надеялся, что Россия португальцам не проиграет. К сожалению, проиграла, но не все потеряно.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция