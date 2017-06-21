Станислав Черчесов: Никакого мандража у нас не было

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии на Кубке конфедераций (0:1) заметил, что никакого волнения и мандража у его команды не было.

– Показалось, что в начале матча игроки запутались в схеме. Или это был мандраж, из-за которого и пропустили быстрый гол?

– У кого что болит.... – заметил Черчесов в ответ. – Возможно, у вас и был мандраж. Была подача с фланга, мы «зевнули» игрока, дали завершить атаку. Хотя не только мы допускаем такие ошибки судя по тому, сколько «Золотых мячей» уже на счету Роналду. А мандража никакого не было.

– В первом тайме схема у нашей команды была довольно оборонительная. Не потеряли ли игроки из-за этого уверенность в себе?

– Мы выбрали ту тактику, которую хотели. Особых изменений по сравнению с игрой против Новой Зеландии у нас не было.