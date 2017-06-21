Станислав Черчесов: Никакого мандража у нас не было
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии на Кубке конфедераций (0:1) заметил, что никакого волнения и мандража у его команды не было.
– Показалось, что в начале матча игроки запутались в схеме. Или это был мандраж, из-за которого и пропустили быстрый гол?
– У кого что болит.... – заметил Черчесов в ответ. – Возможно, у вас и был мандраж. Была подача с фланга, мы «зевнули» игрока, дали завершить атаку. Хотя не только мы допускаем такие ошибки судя по тому, сколько «Золотых мячей» уже на счету Роналду. А мандража никакого не было.
– В первом тайме схема у нашей команды была довольно оборонительная. Не потеряли ли игроки из-за этого уверенность в себе?
– Мы выбрали ту тактику, которую хотели. Особых изменений по сравнению с игрой против Новой Зеландии у нас не было.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция