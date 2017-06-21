Руслан Нигматуллин: Акинфеев мог спасти в ситуации с голом

Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру Игоря Акинфеева в матче между нашей национальной командой и Португалией (0:1) на Кубке конфедераций.

– Как вам игра Акинфеева?

– После поражения выделять кого-то не хочется, но в ряде эпизодов Игорь выручил команду. Но назвать его лучшим игроком матча я не могу, потому что в эпизоде с голом Роналду мог сохранить ворота в неприкосновенности. Думаю, он отлично это и сам понимает.

В целом, Акинфеев провел хороший матч. Но в той голевой ситуации он не вышел, а это стоило сделать. В итоге получил расстрел в упор.