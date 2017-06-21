Руслан Нигматуллин: Акинфеев мог спасти в ситуации с голом
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру Игоря Акинфеева в матче между нашей национальной командой и Португалией (0:1) на Кубке конфедераций.
– Как вам игра Акинфеева?
– После поражения выделять кого-то не хочется, но в ряде эпизодов Игорь выручил команду. Но назвать его лучшим игроком матча я не могу, потому что в эпизоде с голом Роналду мог сохранить ворота в неприкосновенности. Думаю, он отлично это и сам понимает.
В целом, Акинфеев провел хороший матч. Но в той голевой ситуации он не вышел, а это стоило сделать. В итоге получил расстрел в упор.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция