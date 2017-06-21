Станислав Черчесов: У нас был «план Б»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии на Кубке конфедераций (0:1) сказал, что у его команды был план на тот случай, если соперник поведет в счете.
– Был ли у сборной России «план Б» на случай быстро пропущенного гола?
– Был, и вы его увидели. Или не увидели?
– Увидел, - ответил журналист.
– Тогда зачем спрашиваете, если видели – строго начал выговаривать репортеру Черчесов.
– Россия долгое время не могла пробить в створ ворот соперника, так в итоге и не нанеся ни одного такого удара. Уровень Португалии настолько выше?
– Иногда игра складывается не так, как хотим. Порой мы теряли мяч при выходе из обороны - вот и ударов не было. Во втором тайме мы это поправили, стало лучше.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция