Станислав Черчесов: У нас был «план Б»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии на Кубке конфедераций (0:1) сказал, что у его команды был план на тот случай, если соперник поведет в счете.

– Был ли у сборной России «план Б» на случай быстро пропущенного гола?

– Был, и вы его увидели. Или не увидели?

– Увидел, - ответил журналист.

– Тогда зачем спрашиваете, если видели – строго начал выговаривать репортеру Черчесов.

– Россия долгое время не могла пробить в створ ворот соперника, так в итоге и не нанеся ни одного такого удара. Уровень Португалии настолько выше?

– Иногда игра складывается не так, как хотим. Порой мы теряли мяч при выходе из обороны - вот и ударов не было. Во втором тайме мы это поправили, стало лучше.