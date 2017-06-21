Фернанду Сантуш: Россия доставила проблемы, но мы справились
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Россией на Кубке конфедераций (1:0) сказал, что соперник доставил его команде определенные проблемы.
– Мы хорошо сыграли, если не считать тех эпизодов, когда дали России провести пару опасных атак, – сказал Сантуш. – Это было в концовках обоих таймов. Россия выпустила высоких и мощных футболистов после перерыва и это доставило нам определенные проблемы. Но мы справились, провели перестановки и довели дело до победы.
– Роналду был признан лучшим игроком матча, но отказался отвечать на вопросы. Какой вообще регламент ФИФА на этот счет?
– Думаете, ему хочется отвечать на вопросы о «Реале» и налогах, которые вы стали бы задавать? Он здесь в составе сборной Португалии и намерен говорить только о ней и о ее игре.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция