Фернанду Сантуш: Россия доставила проблемы, но мы справились

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Россией на Кубке конфедераций (1:0) сказал, что соперник доставил его команде определенные проблемы.

– Мы хорошо сыграли, если не считать тех эпизодов, когда дали России провести пару опасных атак, – сказал Сантуш. – Это было в концовках обоих таймов. Россия выпустила высоких и мощных футболистов после перерыва и это доставило нам определенные проблемы. Но мы справились, провели перестановки и довели дело до победы.

– Роналду был признан лучшим игроком матча, но отказался отвечать на вопросы. Какой вообще регламент ФИФА на этот счет?

– Думаете, ему хочется отвечать на вопросы о «Реале» и налогах, которые вы стали бы задавать? Он здесь в составе сборной Португалии и намерен говорить только о ней и о ее игре.