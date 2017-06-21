Артуро Видаль: Мы очень рады быть в России, это красивая страна
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль в преддверии матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Германии поделился мнением о турнире.
«Для нас большая честь играть здесь, мы впервые на Кубке конфедераций. Думаю, будет интересно, и мы выиграем, покажем вам, что мы в состоянии сделать. Будет зрелищный матч. Мы очень рады быть в России, это красивая страна. Все очень радушны по отношению к нам. Думаю, мы прекрасно проведем здесь время вместе со всеми вами», - сказал хавбек.
Игра Германия - Чили пройдет в четверг в Казани.
Матч
Место и дата
22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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