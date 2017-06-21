Руслан Нигматуллин: Верю, что победим сборную Мексики

Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что наша национальная команда способна обыграть Мексику несмотря на поражение во встрече с Португалией (0:1) на Кубке конфедераций.

– Нашу сборную суммарно хватило минут на 30 хорошего футбола.

– Нельзя сказать, что мы проиграли без боя, смотрелись достойно. Но сказать, что мы что-то серьезное создали – наверное, нет. Действительно ярких голевых моментов у ворот соперника не было, но определенную остроту создавали. Будь мы более везучими и мастеровитыми на завершающей стадии, то, наверное, счет был бы иным.

После этого поражения не хочется ругать сборную, а верить, что в следующей игре мы победим и выйдем в плей-офф.