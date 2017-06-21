Руслан Нигматуллин: Верю, что победим сборную Мексики
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что наша национальная команда способна обыграть Мексику несмотря на поражение во встрече с Португалией (0:1) на Кубке конфедераций.
– Нашу сборную суммарно хватило минут на 30 хорошего футбола.
– Нельзя сказать, что мы проиграли без боя, смотрелись достойно. Но сказать, что мы что-то серьезное создали – наверное, нет. Действительно ярких голевых моментов у ворот соперника не было, но определенную остроту создавали. Будь мы более везучими и мастеровитыми на завершающей стадии, то, наверное, счет был бы иным.
После этого поражения не хочется ругать сборную, а верить, что в следующей игре мы победим и выйдем в плей-офф.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция