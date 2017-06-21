Чехия обыграла Италию на молодежном чемпионате Европы
Матч второго тура группового
турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Чехии и Италии завершился
победой чехов. Итоговый счет матча – 3:1.
В составе победителей
отличились Михал Травник, Марек Гавлик и Михаэл Люфтнер. У итальянцев гол в
активе Доменико Берарди.
После этой встречи обе
команды имеют по три очка с разностью мячей 3-3. За счет разности мячей чехи на
втором месте, итальянцы на третьем. Первой с тремя очками и разностью мячей 2:0
идет сборная Германии. На последнем месте Дания – ноль очков. Матч Германия –
Дания состоится позже.
Напомним, что в полуфинал
выходит каждой из трех групп, а также лучшая из вторых команд.
Молодежный чемпионат Европы
Тыхы (Польша)
Группа С
2-й тур
Чехия – Италия – 3:1
Голы: Травник, 24, Гавлик,
79, Люфтнер, 85 – Берарди, 70