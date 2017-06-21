Чехия обыграла Италию на молодежном чемпионате Европы

Матч второго тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Чехии и Италии завершился победой чехов. Итоговый счет матча – 3:1.

В составе победителей отличились Михал Травник, Марек Гавлик и Михаэл Люфтнер. У итальянцев гол в активе Доменико Берарди.

После этой встречи обе команды имеют по три очка с разностью мячей 3-3. За счет разности мячей чехи на втором месте, итальянцы на третьем. Первой с тремя очками и разностью мячей 2:0 идет сборная Германии. На последнем месте Дания – ноль очков. Матч Германия – Дания состоится позже.

Напомним, что в полуфинал выходит каждой из трех групп, а также лучшая из вторых команд.

Молодежный чемпионат Европы

Тыхы (Польша)

Группа С

2-й тур

Чехия – Италия – 3:1

Голы: Травник, 24, Гавлик, 79, Люфтнер, 85 – Берарди, 70