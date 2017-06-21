Станислав Черчесов: Претензий к судьям нет
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии на Кубке конфедераций (0:1) сказал, что у него нет серьезных претензий к арбитрам.
– Дайте, пожалуйста, общую оценку матчу?
– То что решили делать – мы сделали. И, считаем, что это было правильно.
– Когда в конце матча в штрафной соперника упал Бухаров, вы просили у судей посмотреть повтор на предмет пенальти?
– Они посмотрели – ничего не увидели. Я просто напомнил им об этом. Моя задача – реагировать, задача судьи – принимать решение. Но в целом претензий к арбитрам нет.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция