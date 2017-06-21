Станислав Черчесов: Претензий к судьям нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии на Кубке конфедераций (0:1) сказал, что у него нет серьезных претензий к арбитрам.

– Дайте, пожалуйста, общую оценку матчу?

– То что решили делать – мы сделали. И, считаем, что это было правильно.

– Когда в конце матча в штрафной соперника упал Бухаров, вы просили у судей посмотреть повтор на предмет пенальти?

– Они посмотрели – ничего не увидели. Я просто напомнил им об этом. Моя задача – реагировать, задача судьи – принимать решение. Но в целом претензий к арбитрам нет.