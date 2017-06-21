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Пятеро российских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Европы

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Харькове завершились четвертьфинальные поединки чемпионата Европы по боксу.

Из десяти российских боксеров, принимающих участие в первенстве континента, борьбу за звание чемпиона продолжат пятеро спортсменов.

В полуфинал чемпионата Европы пробились: Василий Егоров (категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг), Максим Бабанин (категория 91+)

Полуфинальные бои состоятся 23 июня.

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