Пятеро российских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Харькове завершились четвертьфинальные поединки чемпионата Европы по боксу.
Из десяти российских боксеров, принимающих участие в первенстве континента, борьбу за звание чемпиона продолжат пятеро спортсменов.
В полуфинал чемпионата Европы пробились: Василий Егоров (категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг), Максим Бабанин (категория 91+)
Полуфинальные бои состоятся 23 июня.
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