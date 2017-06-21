У португальца Геррейру подозрение на перелом

У защитника сборной Португалии Рафаэла Геррейру, получившего травму в матче с командой России, подозрение на перелом ноги.

– Геррейру в больнице, возможно, у него перелом ноги, – сказал на пресс-конференции главный тренер португальцев Фернанду Сантуш. – Это очень плохо, нас это удручает. Но подождем результатов обследования. Может, все не так уж и плохо.

Напомним, что Геррейру был по ходу второго тайма заменен на Элизеу.