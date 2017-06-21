У португальца Геррейру подозрение на перелом
У защитника сборной Португалии Рафаэла Геррейру, получившего травму в матче с командой России, подозрение на перелом ноги.
– Геррейру в больнице, возможно, у него перелом ноги, – сказал на пресс-конференции главный тренер португальцев Фернанду Сантуш. – Это очень плохо, нас это удручает. Но подождем результатов обследования. Может, все не так уж и плохо.
Напомним, что Геррейру был по ходу второго тайма заменен на Элизеу.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция