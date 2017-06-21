Павлюченкова проиграла Гергес во втором круге турнира на Мальорке
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская
теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла во втором круге турнира на испанской Мальорке, призовой
фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Первая ракетка турнира Павлюченкова во втором раунде уступила немке Юлии Гергес со счетом
1:6, 2:6. Встреча
продолжалась почти час.
Следующей соперницей немки будет победительница матча
Шелби Роджерс (США) – Сабина Лисицки (Германия).
Турнир WTA
Мальорка (Испания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 226750 долларов
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Юлий Гергес (Германия) – 1:6, 2:6.
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