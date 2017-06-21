Павел Колобков: Доволен игрой с Португалией, команда у нас играющая
Министр спорта РФ Павел Колобков подвел итог матча между сборными России и Португалии (0:1) на групповом этапе Кубка конфедераций.
«Хорошая игра, наши ребята старались и могли сравнять счет. По именам португальская сборная сильнее, но шансы у нас были. Я всегда очень критичен, но сегодня могу сказать, что я доволен. Все ребята молодцы, команда у нас играющая», - сказал Колобков.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция