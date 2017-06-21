Россия уступила Португалии, Роналду готов рассчитаться по налогам, Доннарумма может остаться в «Милане». Главные новости дня

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. Сборная России уступила сборной Португалии на Кубке конфедераций со счетом 0:1. Единственный мяч забил Криштиану Роналду.

2. Сам Роналду, тем временем, продолжает решать свои налоговые проблемы. Появилась информация, что он готов рассчитаться с испанскими налоговиками и избежать наказания. Не исключено, что он все же останется в «Реале».



3. Тем же может завершиться и конфликт Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом». В Италии сообщают, что вратарь, возможно, все же продлит контракт.



4. Несколько российских клубов сегодня провели товарищеские матчи. Среди результатов отметим поражение «Зенита» от софийского ЦСКА.



5. На молодежном чемпионате Европы сборная Чехии обыграла сборную Италии – 3:1.



Текст дня: Поражение под аплодисменты. Сборная России проиграла Португалии

