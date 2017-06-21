Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар5 : 1Черноморец
Футбол  Зенит1 : 2ЦСКА София
Футбол  Кайрат3 : 1Ордабасы
Футбол  Россия0 : 1Португалия
Футбол  Мексика0 : 1Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия уступила Португалии, Роналду готов рассчитаться по налогам, Доннарумма может остаться в «Милане». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. Сборная России уступила сборной Португалии на Кубке конфедераций со счетом 0:1. Единственный мяч забил Криштиану Роналду.

2. Сам Роналду, тем временем, продолжает решать свои налоговые проблемы. Появилась информация, что он готов рассчитаться с испанскими налоговиками и избежать наказания. Не исключено, что он все же останется в «Реале».

3. Тем же может завершиться и конфликт Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом». В Италии сообщают, что вратарь, возможно, все же продлит контракт.

4. Несколько российских клубов сегодня провели товарищеские матчи. Среди результатов отметим поражение «Зенита» от софийского ЦСКА.

5. На молодежном чемпионате Европы сборная Чехии обыграла сборную Италии – 3:1.

Текст дня: Поражение под аплодисменты. Сборная России проиграла Португалии


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Глушаков: Проиграли чемпионам Европы – ничего страшного. Такое бываетДенис Глушаков: Проиграли чемпионам Европы – ничего страшного. Такое бываетПолузащитник сборной России рассказал, почему сборной России не удалось показать свою игру в первом тайме.Станислав Черчесов: Считаю, мы все сделали правильноСтанислав Черчесов: Считаю, мы все сделали правильноГлавный тренер сборной России после матча с Португалией был не в лучшем расположении духа.Александр Самедов: Ударов в створ может и не было, но моменты былиАлександр Самедов: Ударов в створ может и не было, но моменты былиПолузащитник сборной России рассказал о том, почему сборной России не удалось забить Португалии.Павел Колобков: Доволен игрой с Португалией, команда у нас играющаяМинистр спорта РФ Павел Колобков подвел итог матча между сборными России и Португалии (0:1) на групповом этапе Кубка конфедераций.Не видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной ПортугалииНе видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной ПортугалииЗащитник сборной России и московского «Спартака» рассказал, какого было играть против Криштиану Роналду.У португальца Геррейру подозрение на переломУ защитника сборной Португалии Рафаэла Геррейру, получившего травму в матче с командой России, подозрение на перелом ноги.Виталий Мутко: В матче с Португалией мы смотрелись здоровоВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) во встрече группового этапа Кубка конфедераций.Руслан Нигматуллин: Сборной России как раз Роналду и не хватило!Руслан Нигматуллин: Сборной России как раз Роналду и не хватило!Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча национальной команды с Португалией (0:1).Станислав Черчесов: Претензий к судьям нетГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии на Кубке конфедераций (0:1) сказал, что у него нет серьезных претензий к арбитрам.Руслан Нигматуллин: Верю, что победим сборную МексикиЭкс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что наша национальная команда способна обыграть Мексику несмотря на поражение во встрече с Португалией (0:1) на Кубке конфедераций.Фернанду Сантуш: Россия доставила проблемы, но мы справилисьГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Россией на Кубке конфедераций (1:0) сказал, что соперник доставил его команде определенные проблемы.Станислав Черчесов: У нас был «план Б»Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии на Кубке конфедераций (0:1) сказал, что у его команды был план на тот случай, если соперник поведет в счете.Руслан Нигматуллин: Акинфеев мог спасти в ситуации с голомЭкс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру Игоря Акинфеева в матче между нашей национальной командой и Португалией (0:1) на Кубке конфедераций.Станислав Черчесов: Никакого мандража у нас не былоГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии на Кубке конфедераций (0:1) заметил, что никакого волнения и мандража у его команды не было.Руслан Нигматуллин: Надеялся, что не уступим ПортугалииЭкс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от игры нашей национальной команды с Португалией (0:1).Криштиану Роналду: Трибуны на нас давили, но мы справилисьНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком матча с Россией, сказал, что его команде удалось справиться с давлением трибун.Трансляция матча Россия – Португалия может установить национальный телевизионный рекордТрансляция матча Кубка конфедераций Россия – Португалия, скорее всего, установит национальный телевизионный рекорд.Мы не футбольная страна. Смиритесь. Колонка Степана ЧаушьянаМы не футбольная страна. Смиритесь. Колонка Степана ЧаушьянаО том, как футбол находит отражение в околофутбольной жизни, и наоборот.Геннадий Зюганов: По португальцам сразу видно: не случайно они выиграли ЕвроЛидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением проходящем в России о Кубке конфедераций.Матч Россия – Португалия на стадионе «Спартака» собрал 42759 зрителейМатч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии в Москве на стадионе «Спартака» собрал 42759 зрителей.
Футбол
Виталий Мутко: В матче с Португалией мы смотрелись здорово
Футбол
«Зенит» уступил софийскому ЦСКА в первом контрольном матче на сборах в Австрии
Футбол
Фернанду Сантуш: Россия доставила проблемы, но мы справились
Футбол
Станислав Черчесов: У нас был «план Б»
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннаруммавсе новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости