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C «Амкара» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Источник:  РФСКомментарии

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с пермского «Амкара» запрет на регистрацию новых игроков, сообщает официальный сайт РФС.

Этот запрет снят в связи с тем, что «Амкар» исполнил решение палаты по делу бывшего футболиста пермского клуба Игоря Пикущака.

Напомним, что «Амкар» в прошедшем сезоне занял десятое место в чемпионате России.

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