C «Амкара» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с пермского «Амкара» запрет на регистрацию новых игроков, сообщает официальный сайт РФС.

Этот запрет снят в связи с тем, что «Амкар» исполнил решение палаты по делу бывшего футболиста пермского клуба Игоря Пикущака.

Напомним, что «Амкар» в прошедшем сезоне занял десятое место в чемпионате России.