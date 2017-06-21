C «Амкара» сняли запрет на регистрацию новых футболистов
Источник: РФСКомментарии
Палата по разрешению споров Российского футбольного
союза (РФС) сняла с
пермского «Амкара» запрет на регистрацию новых игроков, сообщает официальный сайт РФС.
Этот запрет снят
в связи с тем, что «Амкар» исполнил решение палаты по делу
бывшего футболиста
пермского клуба Игоря Пикущака.
Напомним, что «Амкар» в прошедшем
сезоне занял десятое место в чемпионате России.
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