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Станислав Манолев: ЦСКА не должен думать, что обыграл первую команду «Зенита»

Источник:  Diema SportКомментарии

Защитник софийского ЦСКА Станислав Манолев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1).

- Мы играли хорошо, показали упорство и заслуженно победили. Немного поговорили с Кокориным. Мы не должны думать, что выиграли первую команду «Зенита». У них есть футболисты, которые способны усилить игру, - приводит слова Манолева Diema Sport.

Напомним, «Зенит» в товарищеском матче на сборе в Австрии уступил софийскому ЦСКА со счетом 1:2. На гол Андрея Панюкова армейцы ответили точными ударами Каранги и Меркадо.

Стартовый состав на матч «Зенита»: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Хави Грасия, Кришито, Эрнани, Маурисио, Шатов, Молло, Кокорин, Панюков.

Состав на момент окончания встречи: Бабурин, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Каккоев, Цаллагов, Кузяев, Круговой, Молло, Прудников, Панюков.

Следующий матч «Зенит» проведет 24 июня против «Лудогорца». 

Матч

Зенит - ЦСКА Сф - 1:2 (1:1)

Голы

Панюков 16 (1:0). Каранга 45 (1:1). Меркадо 63 (1:2).

Состав

Зенит: Лодыгин (Бабурин, 72), Анюков (Терентьев, 46), Новосельцев, Кришито (Каккоев, 62), Эрнани (Круговой, 62), Молло, Маурисио (Кузяев, 62), Шатов (Цаллагов, 62), Хави Гарсия (Карпов, 62), Панюков, Кокорин (Прудников, 62)

Место и дата

21 июня 19:00, Вилдер Кайзер, Онлайн-трансляция

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