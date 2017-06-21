Станислав Манолев: ЦСКА не должен думать, что обыграл первую команду «Зенита»

Защитник софийского ЦСКА Станислав Манолев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1).

- Мы играли хорошо, показали упорство и заслуженно победили. Немного поговорили с Кокориным. Мы не должны думать, что выиграли первую команду «Зенита». У них есть футболисты, которые способны усилить игру, - приводит слова Манолева Diema Sport.

Напомним, «Зенит» в товарищеском матче на сборе в Австрии уступил софийскому ЦСКА со счетом 1:2. На гол Андрея Панюкова армейцы ответили точными ударами Каранги и Меркадо.

Стартовый состав на матч «Зенита»: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Хави Грасия, Кришито, Эрнани, Маурисио, Шатов, Молло, Кокорин, Панюков.

Состав на момент окончания встречи: Бабурин, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Каккоев, Цаллагов, Кузяев, Круговой, Молло, Прудников, Панюков.

Следующий матч «Зенит» проведет 24 июня против «Лудогорца».