Сергей Ребров возглавил «Аль-Ахли»

Новым главным тренером аравийского «Аль-Ахли» стали украинский специалист Сергей Ребров. Об этом сообщает официальный твиттер клуба из Саудовской Аравии.

Сообщается, что контракт подписан на два года. Ребров сменил на этом посту швейцарца Кристиана Гросса.

В прошедшем сезоне под руководством Реброва киевское «Динамо» не сумело завоевать ни одного трофея. В новом сезоне команду будет тренировать Александр Хацкевич.