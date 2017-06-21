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Сергей Ребров возглавил «Аль-Ахли»

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Новым главным тренером аравийского «Аль-Ахли» стали украинский специалист Сергей Ребров. Об этом сообщает официальный твиттер клуба из Саудовской Аравии.

Сообщается, что контракт подписан на два года. Ребров сменил на этом посту швейцарца Кристиана Гросса.

В прошедшем сезоне под руководством Реброва киевское «Динамо» не сумело завоевать ни одного трофея. В новом сезоне команду будет тренировать Александр Хацкевич.


 

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