Сергей Ребров возглавил «Аль-Ахли»
Новым главным тренером
аравийского «Аль-Ахли» стали украинский специалист Сергей Ребров. Об этом
сообщает официальный твиттер клуба из Саудовской Аравии.
Сообщается, что контракт
подписан на два года. Ребров сменил на этом посту швейцарца Кристиана Гросса.
В прошедшем сезоне под
руководством Реброва киевское «Динамо» не сумело завоевать ни одного трофея. В
новом сезоне команду будет тренировать Александр Хацкевич.
Ukrainian manager Sergei Rebrov signed a 2-year contract with the Royals. #AHLIFC pic.twitter.com/p3CrCQAGoI— AlAhli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 21 июня 2017 г.
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