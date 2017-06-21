Роберто Манчини: Пробовали играть 4-4-2, но всегда можем изменить схему, когда приедут остальные футболисты

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения в матче с софийским ЦСКА (1:2).

– Сегодня мы провели свой первый матч и важно, что сумели забить. Футболисты провели по 40-60 минут, поскольку играли на фоне усталости. Важно, что никто по ходу встречи не получил травм. Для первого матча все нормально.

– Можно сказать, что эта игра дала вам пищу для размышлений?

– Мне нужно больше времени. Мы тренируемся всего неделю. Сегодня к нам также вернутся Иванович, Мак и Джорджевич.

– Несколько слов о сборах. Все в порядке?

– Да-да. Все футболисты работают очень-очень хорошо. Надеюсь, мы продолжим в таком же духе до 10 июля, когда у нас будет оставаться заключительная неделя перед началом чемпионата.

– Насколько комфортно футболисты чувствовали себя в схеме 4-4-2?

– Ну, мы пробовали сегодня играть 4-4-2, но мы всегда можем изменить схему, когда приедут остальные футболисты. Гораздо важнее то, что игроки работают очень хорошо, – приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в товарищеском матче на сборе в Австрии уступил софийскому ЦСКА со счетом 1:2. На гол Андрея Панюкова армейцы ответили точными ударами Каранги и Меркадо.

Стартовый состав на матч «Зенита»: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Хави Грасия, Кришито, Эрнани, Маурисио, Шатов, Молло, Кокорин, Панюков.

Состав на момент окончания встречи: Бабурин, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Каккоев, Цаллагов, Кузяев, Круговой, Молло, Прудников, Панюков.

Следующий матч «Зенит» проведет 24 июня против «Лудогорца». Встреча начнется в 19:00.