Российские шахматисты обыграли норвежцев, россиянки сыграли вничью с США
Шахматисты сборной России обыграли команду Норвегии в
рамках пятого тура командного чемпионата мира, который проходит в
Ханты-Мансийске.
Встреча сборных России и Норвегии, прошедшая в среду,
завершилась со счетом 3-1 в пользу россиян. В составе российской команды победы
одержали Никита Витюгов и Владимир Федосеев, а Петр Свидлер и Ян Непомнящий
свели свои партии к ничьим.
После пяти туров сборная России является единоличным
лидером мужского командного турнира c 9 очками. По 8 очков имеют команды Китая
и Польши, с 7 очками идет сборная Турции.
В женском турнире российские шахматистки сыграли в
рамках пятого тура вничью со сборной США со счетом 2-2. Все партии
противостояния, в котором Россию представляли Александра Костенюк, Екатерина
Лагно, Александра Горячкина и Ольга Гиря, завершились вничью.
После пяти туров россиянки с 8 очками в активе делят
лидерство в таблице ЧМ с украинками. На третьем месте с 7 очками идет сборная
Индии.
Командный чемпионат мира по шахматам в
Ханты-Мансийске продлится до 27 июня.