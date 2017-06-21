Йоан Молло: Когда ты хочешь играть в «Зените», нужно выкладываться на двести процентов
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от поражения в матче с софийским ЦСКА (1:2).
– Каждый день мы тренируемся по два раза в день. Да, сейчас нам тяжело, но хорошие тренировки позволят команде хорошо играть. Ноги болят, очень устал, но это такая приятная усталость.
– Вы единственный, кто провел игру целиком. Почему так?
– Когда ты хочешь играть в «Зените», нужно выкладываться на двести процентов. Я жду своего шанса, упорно тренируюсь каждый день. Если я хочу играть, мне нужно быть лучше, потому что это «Зенит».
– Как вам в роли капитана?
– Ну, это потому что на поле осталось много молодых футболистов. Я не капитан, – приводит слова Молло официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» в товарищеском матче на сборе в Австрии уступил софийскому ЦСКА со счетом 1:2. На гол Андрея Панюкова армейцы ответили точными ударами Каранги и Меркадо.
Стартовый состав на матч «Зенита»: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Хави Грасия, Кришито, Эрнани, Маурисио, Шатов, Молло, Кокорин, Панюков.
Состав на момент окончания встречи: Бабурин, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Каккоев, Цаллагов, Кузяев, Круговой, Молло, Прудников, Панюков.
Следующий матч «Зенит» проведет 24 июня против «Лудогорца». Встреча начнется в 19:00.
Матч
Голы
Панюков 16 (1:0). Каранга 45 (1:1). Меркадо 63 (1:2).
Состав
Зенит: Лодыгин (Бабурин, 72), Анюков (Терентьев, 46), Новосельцев, Кришито (Каккоев, 62), Эрнани (Круговой, 62), Молло, Маурисио (Кузяев, 62), Шатов (Цаллагов, 62), Хави Гарсия (Карпов, 62), Панюков, Кокорин (Прудников, 62)
Место и дата
21 июня 19:00, Вилдер Кайзер, Онлайн-трансляция