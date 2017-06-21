Йоан Молло: Когда ты хочешь играть в «Зените», нужно выкладываться на двести процентов

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от поражения в матче с софийским ЦСКА (1:2).

– Каждый день мы тренируемся по два раза в день. Да, сейчас нам тяжело, но хорошие тренировки позволят команде хорошо играть. Ноги болят, очень устал, но это такая приятная усталость.

– Вы единственный, кто провел игру целиком. Почему так?

– Когда ты хочешь играть в «Зените», нужно выкладываться на двести процентов. Я жду своего шанса, упорно тренируюсь каждый день. Если я хочу играть, мне нужно быть лучше, потому что это «Зенит».

– Как вам в роли капитана?

– Ну, это потому что на поле осталось много молодых футболистов. Я не капитан, – приводит слова Молло официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в товарищеском матче на сборе в Австрии уступил софийскому ЦСКА со счетом 1:2. На гол Андрея Панюкова армейцы ответили точными ударами Каранги и Меркадо.

Стартовый состав на матч «Зенита»: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Хави Грасия, Кришито, Эрнани, Маурисио, Шатов, Молло, Кокорин, Панюков.

Состав на момент окончания встречи: Бабурин, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Каккоев, Цаллагов, Кузяев, Круговой, Молло, Прудников, Панюков.

Следующий матч «Зенит» проведет 24 июня против «Лудогорца». Встреча начнется в 19:00.