Карякин дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение на старте турнира в Париже
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский гроссмейстер Сергей Карякин дважды сыграл
вничью и потерпел одно поражение в первый день этапа Grand Chess Tour в Париже.
Шахматисты в среду
играли в быстрые шахматы. Карякин белыми фигурами проиграл азербайджанцу
Шахрияру Мамедьярову и сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым, а
черными разошелся миром с американцем Хикару Накамурой.
Другой представитель России Александр Грищук белыми
миром завершил партии с американцем Уэсли Со и норвежцем Магнусом Карлсеном, а
черными - с французом Максимом Вашье-Лагравом.
После первого дня турнира лидируют Карлсен и Со,
набравшие по пять очков.
Турнир в Париже завершится 25
июня.
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