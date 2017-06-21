Карякин дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение на старте турнира в Париже

Российский гроссмейстер Сергей Карякин дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение в первый день этапа Grand Chess Tour в Париже.

Шахматисты в среду играли в быстрые шахматы. Карякин белыми фигурами проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову и сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым, а черными разошелся миром с американцем Хикару Накамурой.

Другой представитель России Александр Грищук белыми миром завершил партии с американцем Уэсли Со и норвежцем Магнусом Карлсеном, а черными - с французом Максимом Вашье-Лагравом.

После первого дня турнира лидируют Карлсен и Со, набравшие по пять очков.

Турнир в Париже завершится 25 июня.