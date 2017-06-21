Джузеппе Маротта: Алвес решил, что ему нужен новый опыт
Источник: Goal.comКомментарии
Защитник «Ювентуса» Даниэл
Алвес, вероятнее всего, покинет команду. Об этом сообщил генеральный директор «Юве»
Джузеппе Маротта.
«Алвес решил, что ему нужен
новый опыт, и мы примем общее решение по этому поводу. Мы желаем ему всего
наилучшего», - цитирует Маротту Goal.com.
Ранее сообщалось, что
бразилец близок к переходу в «Манчестер Сити». В прошедшем сезоне 34-летний Даниэл Алвес провел 33 матча за
«Ювентус» и забил шесть мячей при семи голевых передачах. Вместе с
командой он выиграл чемпионат Италии и Кубок Италии, а также дошел до финала
Лиги чемпионов.
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