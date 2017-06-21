Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес, вероятнее всего, покинет команду. Об этом сообщил генеральный директор «Юве» Джузеппе Маротта.

«Алвес решил, что ему нужен новый опыт, и мы примем общее решение по этому поводу. Мы желаем ему всего наилучшего», - цитирует Маротту Goal.com.

Ранее сообщалось, что бразилец близок к переходу в «Манчестер Сити». В прошедшем сезоне 34-летний Даниэл Алвес провел 33 матча за «Ювентус» и забил шесть мячей при семи голевых передачах. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии и Кубок Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.