Российские ватерполисты проиграли хорватам
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская сборная России по водному поло уступила команде Хорватии в матче группового этапа суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.
Сборная Хорватии в среду победила команду России со
счетом 12:7 (3:1, 2:2, 5:1, 2:3).
Заключительный матч группового этапа российские
ватерполисты проведут в четверг со сборной Японии. Хорваты, одержавшие две
победы, в этот же день сыграют с командой Австралии.
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