Российские ватерполисты проиграли хорватам

читайте также

Сборная России обыграла австралийцев в суперфинале Мировой лиги Мужская сборная России по водному поло уверенно обыграла австралийцев в суперфинале Мировой лиги, который во вторник стартовал в подмосковной Рузе.

Алексей Власенко: Евстигнеев будет главным тренером сборной России Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко заявил, что главным тренером сборной страны на грядущем чемпионате мира будет Сергей Евстигнеев.

Главный тренер сборной России по водному поло отправлен в отставку Главный тренер сборной России Владимир Карабутов отправлен в отставку. Такое решение принял президиум Федерации водного поло России (ФВПР).

Международная федерация плавания отменила отстранение ватерполиста Алексея Бугайчука из-за низкой концентрации мельдония Международная федерация плавания (FINA) отменила отстранение ватерполиста сборной России Алексея Бугайчука, сообщает «Р-Спорт».

Российские ватерполисты не сыграют на Олимпиаде-2016 Мужская сборная России по водному поло лишилась шансов на поездку в Рио-де-Жанейро, где с 5 по 21 августа пройдут Олимпийские игры.

Российские ватерполисты крупно проиграли венграм Ватерполисты сборной России уступили команде Венгрии в матче группового этапа квалификационного турнира к Олимпийским играм 2016 года, который проходит в итальянском городе Триеста.

Сборная России обыграла словаков на отборочном турнире к Олимпиаде Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа олимпийского отборочного турнира, который проходит в итальянском Триесте.

Российские ватерполисты проиграли Канаде на старте олимпийской квалификации в Триесте Мужская сборная России потерпела поражение от команды Канады в стартовом матче олимпийского квалификационного турнира.

Ратко Рудич: Если Моуринью – Особенный, то я – Тренер Самый титулованный тренер мира в водном поло Ратко Рудич – о криминальной обстановке в Рио, Жозе Моуринью и мужской сборной России.

Эркин Шагаев: Чемпионат Европы был тяжелым, олимпийская квалификации будет не легче Главный тренер мужской сборной России по водному поло Эркин Шагаев оценил результаты жеребьевки отборочного олимпийского турнира.

Сборная России проиграла Хорватии и заняла восьмое место на чемпионате Европы Ватерполисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче за седьмое место на чемпионате Европы, который проходит в Сербии.

Сборная России проиграла испанцам на чемпионате Европы Ватерполисты сборной России в матче чемпионата Европы проиграли команде Испании.

Сборная России проиграла сербам в четвертьфинале ЧЕ Ватерполисты сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата Европы проиграли команде Сербии.

ЧЕ по водному поло. 1/4 финала. Сербия – Россия. Как это было В понедельник в матче 1/4 финала чемпионата Европы по водному поло мужская сборная России сыграет с командой Сербии.

Эркин Шагаев: Российские ватерполисты выполнили главную задачу, пробившись в олимпийскую квалификацию Главный тренер мужской сборной России по водному поло Эркин Шагаев прокомментировал игру своей команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Сборная России обыграла немцев и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы Ватерполисты мужской сборной России обыграли команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Эркин Шагаев: В плей-офф с немцами будет не легче, чем сегодня с греками Главный тренер мужской сборной России по водному поло Эркин Шагаев считает, что третья четверть победного матча его ватерполистов со сборной Греции на чемпионате Европы в Белграде получилась нервной.

Сборная России обыграла греков на чемпионате Европы Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Греции в своем последнем матче на групповом этапе чемпионата Европы, который проходит в Сербии.

Сборная России проиграла венграм в матче чемпионата Европы Мужская сборная России по водному поло потерпела поражение от команды Венгрии в матче чемпионата Европы, который проходит в Белграде.