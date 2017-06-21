Виктория Азаренко: Я играла неровно

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после победы над японкой Рисой Одзаки в первом круге турнира на Мальорке отметила, что первый официальный матч после рождения ребенка для нее сложился трудно.

«Я играла неровно, допускала много простых ошибок. Наверное, этого стоило ожидать после долгого перерыва. Я знаю, над чем мне следует работать. В конце третьего сета мне помог опыт. Здорово, что я провела такой сложный матч. Это должно помочь мне в дальнейшем», - приводит официальный сайт WTA слова Азаренко.

За 2 часа и 44 минуты Азаренко переиграла японку Рису Озаки в трех партиях. Во вторник этот матч был остановлен при счете 5:4 в пользу Озаки в третьей партии из-за наступления темноты.