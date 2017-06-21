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Ди Мария заплатит штраф в два миллиона долларов за неуплату налогов в Испании

Источник:  El ConfidencialКомментарии

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария был признан виновным в неуплате налогов в Испании. Нарушения произошли в период выступлений аргентинца за мадридский «Реал».

Как сообщает El Confidencial, хавбек скрыл часть доходов от использования своего имиджа благодаря офшорной компанию. Благодаря этому он скрыл от испанской казны 1,3 миллиона евро.

После сделки с испанским следствием Ди Марии придется доплатить больше указанной выше суммы, а именно два миллиона евро. При этом он избежит тюремного срока. При этом напомним, что в Испании любой срок до двух лет считается условным, благодаря чему форвард «Барселоны» Лионель Месси остался на свободе после того, как был признан виновным в неуплате налогов.

Также, как сообщалось ранее, на сделку с испанским следствием готов пойти и Криштиану Роналду, которому придется заплатить 14 миллионов евро.

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