Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар5 : 1Черноморец
Футбол  Зенит1 : 2ЦСКА София
Футбол  Кайрат3 : 1Ордабасы
Футбол  Россия0 : 1Португалия
Футбол  Мексика2 : 1Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная Мексики одержала волевую победу над новозеландцами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Мексики в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций переиграли команду Новой Зеландии.

Встреча, прошедшая в среду в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась волевой победой мексиканцев со счетом 2:1. На 42-й минуте отличился нападающий новозеландцев Крис Вуд. На 54-й минуте мексиканский форвард Рауль Хименес восстановил равенство, а на 72-й минуте другой нападающий Орибе Перальта установил окончательный счет встречи.

Таким образом, сборная Мексики набрала четыре очка и догнала в турнирной таблице группы А лидирующую команду Португалии. На третье место опустилась сборная России, у которой три очка. Сборная Новой Зеландии, не имеющая после двух туров очков, досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

В субботу, 24 июня, в последних матчах группового этапа сборная Мексики в Казани сыграет с россиянами, а новозеландцы в Санкт-Петербурге сразятся с португальцами. Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.

Матч

Мексика - Новая Зеландия - 2:1 (0:1)

Голы

Вуд 42 (0:1). Хименес 54 (1:1). Перальта 72 (2:1).

Состав

Мексика: Тальявера, Сальседо (Морено, 33, Маркес, 68), Аланис (Эррера, 46), Рейес Д., Араухо, Дамм, Акино, Фабиан, Хименес, Перальта, дос Сантос Д.

Новая Зеландия: Маринович, Смит, Боксолл, Ингэм (Паттерсон, 82), Уайнн, Дюрант, Рохас (Барбароузес, 73), МакГлинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас, Вуд

Предупреждения:

дос Сантос Д., 90; Рейес Д., 90 - Томас, 26; Боксолл, 90

Судья:

Бакари Гассама (Гамбия)

Место и дата

21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Акино – лучший игрок матча Мексика – Новая ЗеландияЛучшим игроком матча Кубка конфедераций Мексика – Новая Зеландия был признан полузащитник мексиканцев Хавьер Акино. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.Угроза России. Как Мексика вторым составом обыграла Новую ЗеландиюУгроза России. Как Мексика вторым составом обыграла Новую ЗеландиюСборная Мексики не без труда победила Новую Зеландию и оттеснила Россию на третью строчку в группе.Черчесову нужно было злиться на себя! Как капитан сборной подал пример тренеруЧерчесову нужно было злиться на себя! Как капитан сборной подал пример тренеруОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о поражении сборной России от Португалии (0:1).Невыполнимая миссия. Сборная России проиграла Португалии, выход в 1/2 усложнилсяНевыполнимая миссия. Сборная России проиграла Португалии, выход в 1/2 усложнилсяНакануне матча у сборной России вновь прорезались признаки эйфории.Александр Ерохин: Не менялись майками, потому что хотели поблагодарить фанатовАлександр Ерохин: Не менялись майками, потому что хотели поблагодарить фанатовПолузащитник сборной России рассказал, почему так и не удалось остановить Роналду и почему с ним никто не стал меняться майками.Йоахим Лев: Чили – одна из самых непредсказуемых команд мираЙоахим Лев: Чили – одна из самых непредсказуемых команд мираГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что будет проводить ротацию состава.Денис Глушаков: Проиграли чемпионам Европы – ничего страшного. Такое бываетДенис Глушаков: Проиграли чемпионам Европы – ничего страшного. Такое бываетПолузащитник сборной России рассказал, почему сборной России не удалось показать свою игру в первом тайме.Станислав Черчесов: Считаю, мы все сделали правильноСтанислав Черчесов: Считаю, мы все сделали правильноГлавный тренер сборной России после матча с Португалией был не в лучшем расположении духа.Россия уступила Португалии, Роналду готов рассчитаться по налогам, Доннарумма может остаться в «Милане». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Александр Самедов: Ударов в створ может и не было, но моменты былиАлександр Самедов: Ударов в створ может и не было, но моменты былиПолузащитник сборной России рассказал о том, почему сборной России не удалось забить Португалии.Павел Колобков: Доволен игрой с Португалией, команда у нас играющаяМинистр спорта РФ Павел Колобков подвел итог матча между сборными России и Португалии (0:1) на групповом этапе Кубка конфедераций.Не видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной ПортугалииНе видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной ПортугалииЗащитник сборной России и московского «Спартака» рассказал, какого было играть против Криштиану Роналду.У португальца Геррейру подозрение на переломУ защитника сборной Португалии Рафаэла Геррейру, получившего травму в матче с командой России, подозрение на перелом ноги.Виталий Мутко: В матче с Португалией мы смотрелись здоровоВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) во встрече группового этапа Кубка конфедераций.Мексика – Новая Зеландия. ОнлайнВ матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Мексики сыграет с командой Новой Зеландии.Руслан Нигматуллин: Сборной России как раз Роналду и не хватило!Руслан Нигматуллин: Сборной России как раз Роналду и не хватило!Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча национальной команды с Португалией (0:1).Станислав Черчесов: Претензий к судьям нетГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии на Кубке конфедераций (0:1) сказал, что у него нет серьезных претензий к арбитрам.Руслан Нигматуллин: Верю, что победим сборную МексикиЭкс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что наша национальная команда способна обыграть Мексику несмотря на поражение во встрече с Португалией (0:1) на Кубке конфедераций.Артуро Видаль: Мы очень рады быть в России, это красивая странаПолузащитник сборной Чили Артуро Видаль в преддверии матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Германии поделился мнением о турнире.Фернанду Сантуш: Россия доставила проблемы, но мы справилисьГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Россией на Кубке конфедераций (1:0) сказал, что соперник доставил его команде определенные проблемы.
Футбол
Павел Колобков: Доволен игрой с Португалией, команда у нас играющая
Футбол
У португальца Геррейру подозрение на перелом
Футбол
Виталий Мутко: В матче с Португалией мы смотрелись здорово
Футбол
«Зенит» уступил софийскому ЦСКА в первом контрольном матче на сборах в Австрии
все новости
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Мексика
Мексикакалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости