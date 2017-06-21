Женская сборная России стала чемпионом мира по баскетболу 3х3

В Нанте (Франция) завершился женский турнир на чемпионате мира по баскетболу 3х3. Первое место заняла сборная России.

В финале россиянки обыграли сборную Венгрии – 19:12. В матче за третье место сборная Украины обыграла сборную Голландии – 15:13. За российскую команду выступали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр.

Напомним, что баскетбол 3х3 вошел в программу Олимпиады-2020 в Токио.

Баскетбол 3х3

Чемпионат мира

Женщины

Нант (Франция)

Финал

Россия – Венгрия – 19:12

Матч за третье место

Украина – Голландия – 15:13