Женская сборная России стала чемпионом мира по баскетболу 3х3
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Нанте (Франция) завершился
женский турнир на чемпионате мира по баскетболу 3х3. Первое место заняла
сборная России.
В финале россиянки обыграли сборную
Венгрии – 19:12. В матче за третье место сборная Украины обыграла сборную Голландии
– 15:13. За российскую команду выступали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова,
Татьяна Петрушина и Александра Столяр.
Напомним, что баскетбол 3х3
вошел в программу Олимпиады-2020 в Токио.
Баскетбол 3х3
Чемпионат мира
Женщины
Нант (Франция)
Финал
Россия – Венгрия – 19:12
Матч за третье место
Украина – Голландия – 15:13
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически