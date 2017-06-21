Акино – лучший игрок матча Мексика – Новая Зеландия
Лучшим игроком матча Кубка
конфедераций Мексика – Новая Зеландия был признан полузащитник мексиканцев
Хавьер Акино. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.
Напомним, что в активе Акино результативная передача на Орибе Перальту в эпизоде со вторым голом.
Хавьер Акино - Лучший игрок матча 🇲🇽#MEXNZL🇳🇿 Bud Alcohol Free! pic.twitter.com/kY3MGl1mES— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 21 июня 2017 г.
Встреча,
прошедшая в среду в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась волевой победой
мексиканцев со счетом 2:1. На 42-й минуте отличился нападающий новозеландцев
Крис Вуд. На 54-й минуте мексиканский форвард Рауль Хименес восстановил
равенство, а на 72-й минуте другой нападающий Орибе Перальта установил
окончательный счет встречи.
Таким образом, сборная Мексики
набрала четыре очка и догнала в турнирной таблице группы А лидирующую команду
Португалии. На третье место опустилась сборная России, у которой три очка.
Сборная Новой Зеландии, не имеющая после двух туров очков, досрочно лишилась
шансов на выход в плей-офф турнира.
В субботу, 24 июня, в последних матчах группового этапа сборная Мексики в Казани сыграет с россиянами, а новозеландцы в Санкт-Петербурге сразятся с португальцами. Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.
Матч
Мексика - Новая Зеландия - 2:1 (0:1)
Голы
Вуд 42 (0:1). Хименес 54 (1:1). Перальта 72 (2:1).
Состав
Мексика: Тальявера, Сальседо (Морено, 33, Маркес, 68), Аланис (Эррера, 46), Рейес Д., Араухо, Дамм, Акино, Фабиан, Хименес, Перальта, дос Сантос Д.
Новая Зеландия: Маринович, Смит, Боксолл, Ингэм (Паттерсон, 82), Уайнн, Дюрант, Рохас (Барбароузес, 73), МакГлинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас, Вуд
Предупреждения:
дос Сантос Д., 90; Рейес Д., 90 - Томас, 26; Боксолл, 90
Судья:
Бакари Гассама (Гамбия)
Место и дата
21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция