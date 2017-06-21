Акино – лучший игрок матча Мексика – Новая Зеландия

Лучшим игроком матча Кубка конфедераций Мексика – Новая Зеландия был признан полузащитник мексиканцев Хавьер Акино. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

Напомним, что в активе Акино результативная передача на Орибе Перальту в эпизоде со вторым голом.

Встреча, прошедшая в среду в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась волевой победой мексиканцев со счетом 2:1. На 42-й минуте отличился нападающий новозеландцев Крис Вуд. На 54-й минуте мексиканский форвард Рауль Хименес восстановил равенство, а на 72-й минуте другой нападающий Орибе Перальта установил окончательный счет встречи.

Таким образом, сборная Мексики набрала четыре очка и догнала в турнирной таблице группы А лидирующую команду Португалии. На третье место опустилась сборная России, у которой три очка. Сборная Новой Зеландии, не имеющая после двух туров очков, досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

В субботу, 24 июня, в последних матчах группового этапа сборная Мексики в Казани сыграет с россиянами, а новозеландцы в Санкт-Петербурге сразятся с португальцами. Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.



