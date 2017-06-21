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«Анжи» подписал полузащитника сборной Эфиопии

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Махачкалинский «Анжи» подписал полузащитника сборной Эфиопии Иеча Гаточа Панома, сообщает официальный сайт клуба РФПЛ.

Махачкалинскому клубу хавбек достался бесплатно, поскольку был приобретен в качестве свободного агента.

22-летний полузащитник с 2013 года выступал за клубы высшего дивизиона Эфиопии. Кроме того, Гаточ Паном провел 29 матчей в составе национальной сборной, в которых забил семь голов.

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