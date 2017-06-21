«Анжи» подписал полузащитника сборной Эфиопии
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
Махачкалинский «Анжи»
подписал полузащитника сборной Эфиопии Иеча Гаточа Панома, сообщает официальный
сайт клуба РФПЛ.
Махачкалинскому
клубу хавбек достался бесплатно, поскольку был приобретен в качестве свободного
агента.
22-летний полузащитник с 2013 года выступал за клубы высшего дивизиона Эфиопии. Кроме того, Гаточ Паном провел 29 матчей в составе национальной сборной, в которых
забил семь голов.
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